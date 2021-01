«Spero in un 2021 sereno per tutti. Mi auguro di ritrovare un po’ di continuità, ma spiamo contenti del percorso che stiamo facendo». Così Alex Meret parla prima di Napoli-Fiorentina, lunch match della prossima domenica. «Abbiamo perso tanti compagni in queste settimane, calciatori importanti per noi. Speriamo di recuperare tutti, ma siamo fiduciosi: chi va in campo sa cosa fare. Non esistono gare facili, anche con l’Empoli siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e tornare in vantaggio per prenderci il passaggio del turno. I gol di Bajrami? Ero coperto, non sono riuscito a pararli. Ma sono stati due bei gol».

«Ieri siamo stati insieme a pranzo, è stata una bella occasione dopo tanti allenamenti. Un giorno di scarico serviva a tutti. Non so chi abbia pagato alla fine», ha continuato Meret a Radio Kiss Kiss. «Non abbiamo tanto tempo per recuperare tra una gara e l’altra, quindi facciamo tutto per essere pronti. La Fiorentina ha qualità, giocatori forti, dovremo stare attenti in fase difensiva. La Supercoppa? Sarà dura, la Juventus è in un buon momento di forma, ma faremo di tutto per portare a casa un altro trofeo».

