Buone notizie per Gennaro Gattuso, che ha ritrovato questa mattina a Castel Volturno Kostas Manolas. Al difensore greco, uscito anzitempo nella sfida della scorsa domenica contro l'Udinese, era stata riscontrata una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro.

Questa mattina, però, Manolas era già aggregato al gruppo di lavoro. Il difensore ex Roma ha svolto l'intera sessione di allenamento insieme con i compagni. Il Napoli è tornato questa mattina in campo, dopo la giornata di pausa concessa ieri da Gattuso a tutta la squadra, per preparare la sfida di domenica al Maradona contro la Fiorentina.

Ultimo aggiornamento: 15:31

