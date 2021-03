Mario Rui escluso dall'allenamento: le sfuriate portano sempre all vittoria

Tre esclusioni per motivi disciplinari, tre vittorie. Rino Gattuso quando lascia a casa qualche giocatore perché lo vede «distratto» in allenamento, poi vince. Era capitato a febbraio con Allan,uno dei rivoltosi nell'ammutinamento contro Ancelotti, prima di una trasferta a Cagliari. Partita vinta per 1-0 con gol di Mertens. La seconda volta Ringhio caccìò da un allenamento Lozano (tra l'altro il migliore di questa prima parte di stagione) prima della finale di Coppa Italia, il 17 giugno contro la Juventus. Lozano non fu mandato in tribuna ma finì in panchina senza entrare in campo. Ma il Napoli vinse contro i bianconeri ai rigori.

La terza voltaè toccata a Ghoulam e allo stesso Mario Rui, entrambi non convocati, giusto un girone fa, nella partita d’andata a Bologna. Vinta per 1-0 con l'ultima rete in campionato di Osimhen. Insomma, le sfuriate di Gattuso fanno bene anche dal punto di vista scaramantico.

