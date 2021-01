Buone notizie per Gattuso, il Napoli ritrova Mertens e Osimhen in vista della gara contro il Verona di campionato. Come riportato dal sito ufficiale azzurro, Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo questa mattina a Castel Volturno.

Tanta era l'attesa per Víctor Osimhen: il nigeriano, guarito dal covid, ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella, con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Russore di Pisa e il controllo neurologico con il Prof. Vittorio Ceraso. Il calciatore ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra

