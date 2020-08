LEGGI ANCHE

«Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, qui c'è grande organizzazione». Rino Gattuso si gode la prima uscita ricca di gol del suo Napoli: «Abbiamo fatto solo 13 giorni di riposo, la squadra ha perso poco rispetto alla condizione. Siamo motivati, sappiamo quello che vogliamo» ha aggiunto. I giocatori devono lavorare bene su fase di non possesso, bisogna trovare una coperta che copre bene il letto, abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di diverso ma dobbiamo trovare anche un equilibrio».«Parlare di Osimhen ora è facile, bisogna farlo lavorare», ha aggiunto a Radio Kiss Kiss. «Victor è un giocatore importante perchè l'abbiamo pagato ma non c'erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io, ma bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità.