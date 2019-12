© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laormai la conosce bene, ancor di più lo farà domani sera al San Paolo contro il. «Sappiamo che non è un periodo facile ma dipende da noi». Alex Meret lancia la sfida ai belgi, chiamato a guidare la difesa di una squadra che non vince da nove turni e ha necessità di dare un colpo di spugna a tutti «per fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico. Dobbiamo pensare solo alla partita, le cose esterne non devono condizionarci».«Fisicamente stiamo bene, il problema è solo nella testa», ha continuato in conferenza il portiere azzurro. «Inabbiamo già dimostrato di saper fare bene e la gara di domani dovremo giocarla per tutti perché una vittoria farebbe bene ad ognuno di noi». Nessuna colpa ad Ancelotti ? «In campo non ci va l’allenatore ma noi, siamo i primi responsabili. Sappiamo di dover dare qualcosa che nell’ultimo mese non abbiamo dato, altrimenti non se ne esce. La squadra non segue tutte le voci degli ultimi giorni, pensa solo al lavoro sul campo».