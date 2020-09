© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vigilia agitata dalla positività diavvicina il Napoli all'esordio stagionale al San Paolo. Il club azzurro ha atteso le decisioni della Lega e al momento, in attesa dei risultati dei tamponi del Genoa, si gioca domani alle 18. Gattuso studia nel ritiro di castel Volturno dove tiene la squadra isolata e riflette sul modulo da oppore al Genoa. Al momento è possibile che torni al 4-3-3 iniziale, schierando peròal centro dell'attacco dal 1' con Insigne a sinistra e Mertens a destra, inaugurando un nuovo tridente dopo l'addio di Callejon. La partenza sarà probabilmente così con passaggio eventuale al 4-2-3-1 in caso la difesa del Genoa sia molto chiusa e regga. L'obiettivo sono i tre punti per arrivare alla trasferta sul campo della Juventus a punteggio pieno e giocarsela a viso aperto contro la squadra di Pirlo.Al San Paolo porte aperte per mille spettatori in tribuna centrale: non sono stati venduti biglietti ma spediti inviti dal club in particolare agli sponsor, ma un minimo di tifo ci sarà per uno stadio che non vede spettatori dal 29 febbraio, col 2-1 sul Torino. Domani l'attesa è tutta per l'esordio al San Paolo di Osimhen, che molti paragonano a Cavani che al suo debutto in campionato in casa segnò del 2-2 contro il Bari. Intanto sul mercato il Napoli aspetta la chiusura delle trattative: Milik sembra avviato verso il Tottenham, mentre Napoli e Psg sono ancora lontani su un possibile trasferimento di Koulibaly. In entrata la priorità resta un centrocampista di sostanza che permetta a Gattuso di passare al modulo con due soli mediani.