L'unico trofeo, alla fine, è la maglia di, scambiata al fischio finale. «Gli avevo chiesto la maglia prima della gara, è un onore per me e lo ringrazio». Ma Lorenzo Insigne non è soddisfatto. «Il pari ci lascia un po’ di amaro in bocca, ce la siamo giocata per larghi tratti facendo una partita di sacrificio. Ora testa al campionato, abbiamo una partita complicata e dobbiamo fare bene».Al ritorno, i catalani avranno molti problemi di formazione. «Ma hanno tanti calciatori forti, dobbiamo pensare di andare aper fare una grande partita» ha aggiunto il capitano del Napoli a Sky Sport. «Bisogna rischiare di più e crederci. È stata una grande emozione stasera, ci tenevamo a vincere davanti ai nostri tifosi, al ritorno capiremo se ce la possiamo fare o meno».