Napoli-Insigne, il Milan irrompe? L'azzurro valuta le alternative future

La visita a Casa Milan di qualche giorno fa non sembra più un caso per Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, in scadenza con il club azzurro nel 2022, si starebbe guardando intorno per il futuro e da registrare c'è anche l'interesse dei rossoneri, che seguono la sua situazione del calciatore già per questa estate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo stesso Insigne si starebbe guardando intorno per quello che sarà il futuro immediato. Il calciatore e il suo entourage parleranno con il Napoli a fine stagione, certo, ma la permanenza non è automatica. Resta da capire come e per quanto ancora il club di De Laurentiis vorrà investire su di lui, in attesa di scoprire il finale di campionato della squadra di Gattuso.