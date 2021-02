Una vittoria per tutti. Per il Napoli, per Gattuso, per i tifosi, per la classifica ma anche per il presidente De Laurentiis. E infatti al termine della partita conquistata dagli azzurri contro la Juventus, Aurelio De Laurentiis e suo figlio Edo sono andati negli spogliatoi a festeggiare e complimentarsi con la squadra. Un gesto che è arrivato dopo un primo passaggio fatto da presidente e vicepresidente a pochi minuti dall'inizio della sfida contro i bianconeri.

Un bel segnale in un momento molto delicato non solo per la squadra ma anche per il futuro dell'allenatore e chissà che questo gesto non possa essere anche distensivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA