Napoli-Juventus perde altri pezzi: Chiesa infortunato, non sarà al Maradona

Se c'è una cosa in cui Napoli e Juventus - avversarie il prossimo sabato allo Stadio Maradona per il big match del turno - possono andare a braccetto è la lunga lista di indisponibili. Alla lista, oggi, si è aggiunto anche Federico Chiesa: dopo aver lasciato il ritiro della nazionale italiana, questa mattina il calciatore della Juventus è stato sottoposto a risonanza magnetica risultata negativa. Ma in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli.

Questo quanto pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale questa sera dopo le visite di rito. Allegri perde Chiesa ma dovrà rinunciare anche agli infortunati Kaio Jorge e Arthur. In dubbio ci sono tutti i sudamericani - da Dybala a Alex Sandro - che torneranno domani, esattamente come Ospina. Spalletti dovrà rinunciare a Lobotka e Demme.