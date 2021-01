C'è anche Kalidou Koulibaly tra i protagonisti di "Outraged", il docu-film prodotto e condivido dalla Uefa attraverso i suoi canali ufficiali per la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo. «Credo che sia uno dei maggiori problemi del calcio moderno» - le parole dell'azzurro - «Mi piacerebbe invitare un razzista a trascorrere qualche giorno con me per mostrargli chi sono veramente».

"Racism is one of the biggest scourges of today's football."@kkoulibaly26 knows what it is like to suffer racist abuse. It is a problem football cannot ignore.

🎬 Top stars come together in 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗗 to tackle discrimination head-on.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 8, 2021