Gli ottimi rapporti tra Napoli e Verona possono portare gli azzurri ad avere una corsia preferenziale in vista della prossima estate. L'oggetto del desiderio si chiama Mattia Zaccagni, 25enne trequartista del Verona che è tra i calciatori più in forma della attuale Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, continuano i contatti tra le parti con il Napoli che partirà in pole position per Zaccagni. Il calciatore non lascerà Verona in questa finestra invernale di mercato, rinviando gli appuntamenti alla prossima estate, ma gli azzurri stanno provando ad avviare un discorso con gli scaligeri per evitare richieste troppo elevate tra qualche mese.

