Napoli, Lozano si allena con il Pachuca in attesa del mercato

È tornato in Italia solo per la grande festa finale, Hirving Lozano, che ora attende di capire il suo futuro. Il contratto del messicano con il Napoli scadrà tra un anno, non sembrano esserci margini per un rinnovo e il club di De Laurentiis attende solo l'offerta giusta per lasciarlo partire, visto anche il peso dell'ingaggio del Chucky (4,5 milioni, solo Osimhen come lui) sulle casse azzurre.

Il video messaggio lanciato sui social da Lozano qualche giorno fa sembra essere un messaggio per il futuro, lontano da Napoli. Nel frattempo, però, c'è da recuperare dall'infortunio al ginocchio che lo ha condizionato nelle ultime settimane della stagione. In questi giorni Lozano sta facendo terapie in Messico, nel centro tecnico del Pachuca, sua ex squadra, in attesa delle vacanze e soprattutto del mercato, con un occhio alla Premier League.