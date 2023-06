Napoli, occhi su Baniya? «Giuntoli l'ha chiesto in Turchia»

Si aggiunge il nome di Rayyan Baniya alla lista di profili seguiti dal Napoli di Aurelio De Laurentiis per la prossima estate. A svelarlo ci ha pensato il suo agente Giovanni Bia: «È nato in Italia, ha il doppio passaporto e presumo verrà convocato sia dalla nazionale turca che da quella italiana e andrà valutato chi scegliere. Giuntoli me l’aveva chiesto durante la tournée in Turchia di questo inverno. Era già intorno che bazzicava, andò a parlare con Pirlo e con il direttore. Spero che anche senza Giuntoli possa essere un giocatore attenzionato dal Napoli».

Il club azzurro spera di trovare in fretta il nuovo centrale della difesa. «È un po’ presto per dire se possa essere il sostituto di Kim» ha spiegato Bia a Radio Crc. «Potrebbe partire dalle retrovie per guadagnarsi la titolarità. Dovremmo vederlo e contestualizzarlo nel Napoli, a vederlo da fuori secondo me ci può stare tranquillamente.

Caratterialmente è un ragazzo straordinario, ha fatto la gavetta ed è un giocatore straordinario. Il prezzo poi è abbordabilissimo».