Kim, inserimento Newcastle: ma lo United resta in pole

È l'unico azzurro che ha già fatto la valigia. E non solo per le vacanze via da Napoli. La destinazione finale di Kim Min Jae, però, resta ancora da decidere: a luglio il Manchester United è pronto ad attaccare approfittando della clausola rescissoria che lo porterà via dal club di De Laurentiis dopo appena un anno dall'arrivo, ma anche il Newcastle potrebbe provare a convincere il sudcoreano.

Secondo TalkSports, infatti, l'acquisto di Axel Disasi potrebbe rallentare le cose a Manchester. Un rallentamento di cui i bianconeri d'Inghilterra potrebbero approfittare. Il Newcastle non ha problemi economici e il ritorno in Champions League il prossimo anno impone il restyling cercato dalla dirigenza. Tra le preferenze di Kim, però, lo United resta al primo posto: difficile scalzare i Red Devils.