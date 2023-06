Ambrosino, festa ed errore: dopo la Corea mostra il sushi

Festa grande nello spogliatoio dell'Italia Under 20 che nella notte italiana ha battuto la Corea del Sud 2-1 approdando per la prima volta nella storia alla finale del Mondiale di categoria.

Protagonista della cavalcata anche il napoletano Giuseppe Ambrosino, incappato in un errore ingenuo subito dopo la partita vinta: sui canali social ha pubblicato un selfie con il compagno Baldanzi e le immagini di varie tipologie di sushi, a voler indicare la vittoria sull'avversaria in campo. Il sushi, però, è un piatto della cucina giapponese e non certo coreano. Un errore che potrà facilmente essere recuperato: magari con una vittoria in finale.