Osimhen, premio Fifa dopo lo scudetto

Un riconoscimento speciale per Victor Osimhen, campione di tutto con il Napoli quest'anno. L'attaccante nigeriano si è aggiudicato lo scudetto ma anche il titolo di capocannoniere di Serie A in questa stagione, un'accoppiata che nel massimo campionato italiano mancava da quasi quindici anni. In queste ore, Osimhen è stato anche premiato dalla Fifa con lo speciale kit di "Football Unites The World" con maglia personalizzata e pallone speciale per la sua eccezionale annata.