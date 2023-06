Anguissa, la felicità a Napoli: «Resto e darò il massimo»

La festa è ancora negli occhi di tutti.

«Sono felice per la vittoria. Ma soprattutto sono felice per la gente di Napoli che lo meritava. Soprattutto dopo la stagione precedente: eravamo arrivati a un passo. La festa è stata incredibile, la città ci ha inondato d’amore» le parole al miele di Zambo Anguissa, che racconta anche quale sarà il suo futuro: «Ho un contratto con il Napoli, farò quello che mi chiede il club. Non voglio pensare ad altro. Continuerò a dare il massimo per questa squadra. Può succedere tutto nel calcio, ma ho un contratto con il Napoli e a Napoli sono felice».

Il domani sarà ancora azzurro, ma con un allenatore diverso. «Rispettiamo la scelta di Spalletti, nessuno sa meglio di lui cosa fare. Mi dispiace vederlo andar via, perdiamo un grande allenatore e una gran persona» ha detto nell'intervista rilasciata a Marca «Volevamo arrivare in finale di Champions. Eravamo tutti arrabbiati dopo il Milan. Potevamo fare di più, c’è questo rammarico, ma ora è inutile pensare a quanto successo. L’anno prossimo vogliamo migliorarci».