Napoli, Baldanzi blindato a Empoli: «Resta con noi»

Non si muoverà, Tommaso Baldanzi. Il gioiellino dell'Empoli è blindato dal club di Corsi e resterà ancora con i toscani in Serie A il prossimo anno, dopo la stagione dell'esplosione con Zanetti. «Baldanzi spero di poterlo trattenere un altro anno. Credo si possa completare con noi restando a Empoli» le parole del presidente dell'Empoli sul mercato in arrivo.

Il nome del calciatore è stato accostato anche al Napoli. Da sempre tra gli azzurri e l'Empoli c'è un lungo filo di mercato che ha sempre funzionato: «Nel 2019 mi chiedevo come si potesse non convocare Di Lorenzo, poi arrivato a Napoli subito è arrivata la chiamata della Nazionale e questo significa che vestire una maglia più importante dà più importanza al calciatore. De Laurentiis è un grande imprenditore e nel mondo del calcio ha portato il suo valore. Il valore del Napoli a livello internazionale è decuplicato, gli ho fatto i complimenti dicendogli che è un grande imprenditore perché sa scegliere gli uomini».