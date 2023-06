Gaetano, il primo scatto dopo l'operazione

Il primo scatto dopo l'intervento per Gianluca Gaetano, che lascia la Clinica Villa Stuart di Roma - dove è stato perato al piede sinistro nel pomeriggio di ieri - per fare ritorno a casa dopo l'operazione. «Intervento riuscito. Grazie a tutti per i messaggi» ha scritto il centrocampista azzurro ai fan direttamente su Instagram. Tra i commenti, gli auguri di tutti i compagni di squadra.

Gaetano comincerà le terapie tra qualche settimana prima di rientrare al lavoro con la squadra a Dimaro a luglio.