LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore di dolci vacanze per tanti calciatori del. Tra questi anche Kostas Manolas , il difensore azzurro che per le vacanze ha scelto di tornare a casa sua, a, luogo amato dal greco che vi fa ritorno appena gli impegni del campo lo consentono.Tra pochi giorni sarà già il momento di tornare in campo, con il ritiro di Castel di Sangro che comincerà il 24 agosto prossimo, ma per il momentosi gode le ferie e il mare di casa sua, commentato con un amico napoletano via social.