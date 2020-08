LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 15:39

Il ritiro diè ancora un po' distante, ma per Victor Osimhen non è mai tempo di smettere con il pallone. Il calciatore nigeriano, annunciato ufficialmente dal Napoli poche settimane fa, continua a vivere giorni a metà tra il relax e gli allenamenti con gli amici inSui social è spuntato nelle ultime ore un video dell'attaccante nigeriano alle prese prima con una punizione dal limite - finita poi sulla traversa - poi con esercizi sul tiro ravvicinato.raggiungerà i nuovi compagni ail prossimo 23 agosto prima di trasferirsi poi tutti in Abruzzo per l'avvio del ritiro.