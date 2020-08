LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome di Jan Vertonghen era stato a lungo accostato anche al- che necessita di innovare il suo pacchetto difensivo - ma sembra difficile prevedere un futuro in azzurro per l'ormai ex Spurs. Come riporta la Bbc, infatti, l'ex difensore delsi sottoporrà in queste ore alle visite mediche con il Benfica per poi mettere la firma sul contratto e rinforzare il reparto arretrato del nuovo allenatore Jorge Jesus.Erano interessate al centrale 33enne anchee Roma, oltre alla Fiorentina di Commisso. Vertonghen non ha rinnovato il suo contratto e ha lasciato ildopo oltre 300 presenze tra Premier League e coppe europee, la sua esperienza poteva far comodo a tante squadre nel nostro campionato. Il Benfica, in attesa del super colpo Cavani , è dunque pronto a chiudere la prima importante operazione.