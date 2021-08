Napoli, Manolas in e Zielinski out: il polacco si ferma per affaticamento

Luciano Spalletti ritrova Kostas Manolas ma perde anche Piotr Zielinski. Questo il resoconto della giornata di allenamenti, l'ultima, a Castel di Sangro per il Napoli che domani concluderà la sua avventura in Abruzzo con l'amichevole in programma contro il Pescara. Belle notizie per il difensore greco che dopo i problemi dell'ultimo periodo torna stabilmente in gruppo.

Meno, invece, per Piotr Zielinski: il polacco ha svolto lavoro in piscina per un affaticamento muscolare che smaltirà nei prossimi giorni. Piscina anche per Contini, Ghoulam si è allenato parte in squadra e parte personalizzato in campo. Mertens e Lozano, arrivati qualche giorno fa in ritiro, hanno svolto lavoro personalizzato in campo.