Dopo la brutta notizia di Alex Meret, le buone nuove per Luciano Spalletti arrivano da Dries Mertens e Faouzi Ghoulam: il Napoli torna ad allenarsi oggi dopo due giorni di stop e lo fa con i due azzurri aggregati al gruppo. Per Politano personalizzato in campo. Demme personalizzato in palestra e campo.

