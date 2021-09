Napoli, Meret ko in nazionale: frattura delle vertebre lombari

Brutte notizie per Luciano Spalletti che perde tra i pali Alex Meret. Il portiere azzurro che ha raggiunto il ritiro della nazionale domenica sera dopo la gara Genoa-Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare.

Come riportato dal club azzurro attraverso il proprio sito ufficiale, il calciatore farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo.