Il Napoli al lavoro per Osimhen: «Margini per ridurre la squalifica»

«Nel ricorso per Osimhen abbiamo chiesto che venga ascoltato lo stesso calciatore. Avere grande fiducia significa avere grande fiducia nei giudici stessi». Queste le parole di Mattia Grassani, avvocato che assisterà il Napoli nella vicenda Osimhen. «Se abbiamo presentato il ricordo vuol dire che crediamo ci siano margini per vedere ridotta la squalifica da due a una giornata».

Nessuna novità all'orizzonte per il rinnovo di Lorenzo Insigne. «Uso un termine automobilistico: sono assolutamente fermo ai box. Non ho ricevuto alcun tipo di indicazione di accendere i motori. Per il Napoli, anche se il mercato è finito, siamo reperibili 24 ore su 24» ha detto a Radio Kiss Kiss.