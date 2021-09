Ounas-Milan, il retroscena: «Il Napoli ha rifiutato 3 milioni»

Prima di arrivare all'acquisto di Messias, il Milan di Pioli aveva tentato Adam Ounas. L'esterno algerino era tra i preferiti dei rossoneri ma con il Napoli non è mai stata trovata la giusta cifra del probabile affare.

Il Milan era arrivato a offrire 3 milioni di euro per il prestito di Ounas, una formula mai accettata dal Napoli. Il club azzurro avrebbe lasciato andare solo a titolo definitivo l'esterno azzurro per una cifra non inferiore a 20 milioni, vista anche la stima di Spalletti.