Un lungo striscione a dare il benvenuto in questa prima vigilia di campionato. Il San Paolo non riapre le porte, ma i tifosi delnon vogliono saperne di non essere al fianco della squadra. Questa mattina a Castel volturno gli azzurri di Gattuso sono stati accolti da un messaggio degli ultras in vista dell'esordio di domani in casa del«Malgrado mancherà il nostro sostegno, rispettate la nostra assenza con il vostro impegno», questo il lungo messaggio dai tifosi dellaalla squadra in vista di domani. Al, però, almeno parte del pubblico ci sarà: l'Emilia Romagna permetterà infatti l'accesso a mille tifosi per gli eventi sportivi sul territorio.