Napoli, oggi parte la nuova stagione ma Mertens è ancora a Ibiza

Scatterà ufficialmente oggi, 6 luglio, la nuova stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri si ritroveranno alla spicciolata al centro tecnico di Castel volturno nelle prossime ore - divisi in due gruppi tra oggi e domani - per le prime visite mediche di rito che come ogni anno apriranno la nuova annata. Due giorni di controlli necessari, poi il raduno con il gruppo al completo (o quasi, perché sono molti gli azzurri che hanno avuto qualche giorno in più di permesso e arriveranno direttamente a Dimaro) venerdì e la partenza per il Trentino.

Una partenza che non vedrà protagonista Dries Mertens: dopo nove anni di Napoli, infatti, l'azzurro non sarà presente al primo giorno della nuova stagione. Dries è con la famiglia nuovamente a Ibiza e si gode ancora le vacanze. Il rinnovo è storia che sembra ormai lontana, anche se il belga non ha ancora accettato alcuna proposta: il Napoli gli avrebbe comunque concesso qualche giorno in più di pausa visto l'impegno in nazionale a giugno, tutto è ancora da scrivere.