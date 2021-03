Napoli, Osimhen arriva in nazionale: «Ora ritrovo i miei compagni»

Tra le curiosità di questa sosta per le nazionali c'è sicuramente Victor Osimhen, l'attaccante azzurro che non ha avuto troppa fortuna nelle ultime settimane con il Napoli e ora cerca la giusta continuità con la nazionale. Proprio con la Nigeria, a novembre, l'infortunio alla spalla che ne ha condizionato la stagione. «Presto con i miei compagni» ha scritto l'attaccante sui social, postando alcune foto del viaggio per la Nigeria.

LEGGI ANCHE Italia, Insigne fa il mattatore: scherzo a Immobile in ritiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA