Lorenzo Insigne sempre più mattatore, capitano del suo Napoli e punto di riferimento per la nazionale di Roberto Mancini. L'azzurro ieri si è divertito sui social con lo scherzo a Ciro Immobile condiviso in rete: i due napoletani sono grandi amici dai tempi di Pescara e spesso in ritiro con la nazionale sono protagonisti di esilaranti scenette social.

LEGGI ANCHE Napoli, Ancelotti vuole Koulibaly: ma la Champions deciderà il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA