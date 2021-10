Niente derby per Victor Osimhen. Il calciatore azzurro è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro durante l'allenamento di questa mattina. Victor non partirà per la trasferta di Salerno, come confermato dal Napoli.

LEGGI ANCHE Maradona, l'omaggio di Insigne: «Irraggiungibile, sempre con noi»