Napoli, è la settimana di Osimhen: «Che bello lavorare con Spalletti»

Altri due gol questa sera, una settimana speciale per Victor Osimhen. «Penso che sia stato importante per me cominciare così bene» ha detto l’attaccante azzurro. «L’allenatore e i compagni mi danno grande fiducia, voglio aiutarli perché è la cosa più importante. Sono felice delle mie prestazioni, peccato per quanto accaduto l’anno scorso, ma ora voglio fare tanti gol».

LEGGI ANCHE Napoli, Spalletti nella storia: 5 vittorie in avvio con l’azzurro

«So che con Spalletti gli allenatori fanno sempre bene, sono felice di poter lavorare con lui. Si ferma sempre con me dopo gli allenamenti per farmi lavorare sulle situazioni di gioco» - ha continuato a Dazn - «Parlo molto con i compagni di squadra durante il match, penso sia importante per me e per loro comunicare».