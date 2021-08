Napoli-Pescara live dalle 17.30 Spalletti lancia Elmas e Rrahmani

L’ultima volta prima di fare sul serio. Il Napoli affronta il Pescara, amichevole prima di salutare il ritiro di Castel Di Sangro e - di fatto - anche l’estate che sta per finire. Il campionato è alle porte, quella contro la squadra abruzzese sarà l’occasione giusta per aggiustare le ultime cose e migliorare l’intesa costruita in un mese di lavoro tra il Trentino e l’Abruzzo.

Un’amichevole che non vedrà di scena - almeno dall’inizio - Kostas Manolas e Piotr Zielinski. Spalletti non rinuncia a Insigne (insieme con Osimhen e Politano davanti) e lancia Meret in porta come contro l’Ascoli. Poi Di Lorenzo con Koulibaly e Rrahmani, a sinistra non perde il posto Mario Rui. Mediana che vede di nuovo Elmas al posto del polacco (problema fisico ieri nell’allenamento pomeridiano), insieme con Lobotka e Fabian.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Pescara: Radelli, Cancellotti, D'Ursi, Memushaj, Zappella, Drudi, Pompetti,, Milos, Nzita, Frascatore, Marilungo. All. Auteri

A disposizione: Sorrentino, Di Gennaro, Longobardi, Rasi, Valdifiori, Ingrosso, Veroli, Chiarella, D'Aloia, Belloni.

Arbitro: Sig. Miele