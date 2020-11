«Il mio gol è stato importante, ci ha sbloccati in un giorno triste». Matteo Politano apre il conto delle marcature al San Paolo nella serata dedicata a Maradona. «Era difficile stasera, era difficile entrare con la testa giusta e siamo stati bravi a portarci la partita a casa. Dobbiamo migliorare ancora: soprattutto nel fraseggio, non possiamo perdere possessi importanti altrimenti rischiamo forte. Soprattutto contro squadre come la Roma che verrà domenica non possiamo permettercelo».

Azzurri capolisti ora nel girone di Europa League. «Siamo sulla strada giusta ora, la Roma è in forma e forte, sarà una bellissima gara» ha continuato l'esterno azzurro a Sky Sport. «Ma anche giovedì ci aspetta un'altra minifinale in Olanda. Sarà difficile andare avanti senza Diego, ma dobbiamo impegnarci per vincere qualcosa da dedicargli».

