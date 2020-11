Il Napoli di Gennaro Gattuso vince e vola in vetta alla classifica del Girone F della Europa League. La squadra azzurra supera il Rijeka, sempre più fanalino del girone, e conquista la prima posizione della speciale classifica con 9 punti.

LEGGI ANCHE Maradona, dal San Paolo a Baires: gli stadi del mondo piangono el Diez

A due di distanza, invece, restano Real Sociedad e AZ Alkmaar: il club spagnolo e quello olandese si sono divisi la posta in palio con un opaco 0-0 che non fa felice nessuna delle due formazioni. A questo punto, per il Napoli sarà decisiva - in chiave passaggio del turno - la gara della prossima settimana in Olanda contro l'AZ per l'equilibrio del girone.

LA CLASSIFICA

Napoli 9

Real Sociedad 7

AZ Alkmaar 7

Rijeka 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA