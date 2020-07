LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria del campionato e i piani per il prossimo anno., direttore sportivo del Salisburgo campione d'Austria, parla di futuro e mercto ai microfoni di Sky Sport Austria: «Forse qualche calciatore potrebbe lasciarci per aprire le porte a qualche nuovo volto, ma non faremo alcuna rivoluzione. Questo è il nostro modo di lavorare per far crescere il club» ha detto.Tra gli obiettivi delanche Dominik Szboszlai : «Credo che sarà uno dei migliori centrocampisti europei nei prossimi anni, ha tutto quello che serve e se continua a lavorare come sta facendo ogni porta gli si potrebbe aprire» ha confermato il ds del. «Non so cosa accadrà nel suo futuro, probabilmente giocherà ancora con noi il prossimo anno., non abbiamo deciso ancora nulla. So che è un calciatore speciale e avrà una grande carriera».