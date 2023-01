Napoli-Empoli Primavera 1-1, sugli spalti di Cercola la sorpresa Spalletti

Il giorno dopo la vittoria sulla Roma non si ferma il lavoro di Luciano Spalletti: l'allenatore azzurro, all'indomani del grande successo sui giallorossi al Maradona, si è recato questo pomeriggio a Cercola per la sfida del Napoli Primavera contro l'Empoli.

L'allenatore si è seduto insieme con il dirigente giovanile Gianluca Grava ad assistere al match degli azzurrini, prima di lasciare il campo per fare ritorno a casa. La squadra di Frustalupi non è andata oltre l'1-1 contro i toscani, che erano passati in vantaggio con Bucancil prima del pari di Pesce a pochi minuti dalla fine. Questa mattina Spalletti ha anche diretto a Castel Volturno l'allenamento del lunedi.