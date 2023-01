Napoli-Roma, De Laurentiis balla con i tifosi: «La capolista se ne va»

Una vittoria così importante da entusiasmare anche Aurelio De Laurentiis, numero uno di un Napoli in piena fuga per la vittoria del campionato. Il patron azzurro, lasciando il Maradona al termine del match vinto con la Roma, è stato assalito dalla bolgia dei napoletani ancora presenti a Fuorigrotta pronti a cantare «La capolista se ne va» al presidente bloccando l'auto che lo avrebbe riportato in hotel. De Laurentiis, visibilmente compiaciuto, ha prima festeggiate con i tifosi, chiedendo poi di fare spazio per poter lasciare lo stadio, immortalato dalle telecamere dei fan presenti.