Il Napoli torna subito in campo nel primo giorno del nuovo anno. Sessione pomeridiana al centro tecnico di Castel Volturno per gli azzurri di Gattuso che dovranno scendere in campo domenica a Cagliari contro i sardi.

La squadra si è allenata in palestra iniziando la sessione con lavoro di scarico. Rivede parzialmente il gruppo Koulibaly, che ha svolto terapie con lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Rientrati Demme e Malcuit. Resterà fuori ancora Osimhen, risultato positivo al covid.

