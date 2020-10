Una maglia per tre: Andrea Petagna veste i panni del Babbo Natale in anticipo e porta i doni a casa Gomez. Dopo la trasferta napoletana, infatti, l'attaccante del Napoli ha regalato all'argentino tre divise azzurre da far indossare ai figli: «Grazie fratello, li hai fatti felici» ha scritto il Papu su Instagram immortalando la prole in maglia Napoli.

LEGGI ANCHE Napoli, Petagna riabbraccia Ilicic: «Che bello rivederti felice»

Ultimo aggiornamento: 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA