Il ritardo dei tamponi, sarà anche il ritardo del Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso avrebbe potuto rivedersi per la prima volta dopo due mesi domattina a Castel Volturno, invece il dietrofront alla società l’ha dettato un ritardo del risultato dei test medici che in questo momento non danno al club il lasciapassare ideale per il rientro in campo.​Gli azzurri, che avevano già fatto un primo giro di tamponi a inizio settimana, aspettavano la doppia conferma per poter riaprire i cancelli di Castel Volturno da domattina. Invece il ritorno in campo sarà una volta ancora rinviato. Un ritardo che dovrebbe risolversi già domani e che non preoccupa, comunque, il club: il primo obiettivo della dirigenza è assicurare la massima sicurezza ai propri tesserati, già tutti risultati negativi al test coronavirus qualche giorno fa. Si sposterà quindi solo di qualche ora il rientro in campo per Mertens e compagni.