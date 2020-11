Questa sera in campo con una maglia speciale, ideata un anno fa e già pronta per essere presentata come quarto kit della stagione 2020/21. Diego Armando Maradona, però, ha dribblato e sorpreso tutti, come al solito, anche gli ideatori e i membri del marketing del Calcio Napoli, che quella maglia celebrativa per Diego avrebbero voluto presentarla per fargli un regalo e non per ricordarlo.

Ad annunciarlo è stata la stessa società sui social. «Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente» si legge dal comunicato.

I colori ricorderanno quelli del Napoli e dell'Argentina, una maglia albiceleste che accompagnerà la squadra in tutta questa stagione e diventerà un pezzo unico da collezione per tutti i tifosi. A distanza di tanti anni, dunque, il Napoli torna a vestire una maglia a strisce biancazzurre: l'ultima versione era stata quella della stagione 2002/03 in Serie B, oltre alla versione usata in Serie C nel 2005/06.

