Napoli-Roma, torna Kvaratskhelia e insegue il record di dribbling

Un turno di stop forzato contro la Salernitana a causa dell'influenza, ma Khvicha Kvaratskhelia è pronto a tornare in campo: il georgiano insegue anche il record di dribbling riusciti in Serie A, specialità in cui ha dimostrato di saper eccellere in questi mesi. Più avanti di tutti al momento c'è un altro specialista come Rafael Leao (32 riusciti), poi Felipe Anderson e Parisi (26), quindi proprio Kvaratskhelia a quota 25. Per inseguire il portoghese del Milan, la super sfida contro la Roma di domani sera al Maradona sarà la prima occasione.