Napoli, il retroscena di Romero: «Lo proposi, nessuna risposta»

Tra i nuovi profili espressi dal campionato italiano c'è sicuramente quello di Cristian Romero, il sudamericano proposto ad altissimi livelli dall'ultima Atalanta che poteva essere anche del Napoli al suo arrivo in Italia. «Fu la prima squadra a cui lo proposi. Giuntoli può dire quello che vuole ma è così: entrai a Castel Volturno e feci il nome di Romero, mi offrirono il caffè e me ne andai» ha detto l'agente del calciatore Paolo Palermo.

«Non ho mai ricevuto una risposta. Ma alla fine nel calcio va così, nessuna polemica. Più di fare quanto ho fatto non potevo» ha continuato l'agente ai microfoni di Radio Marte. «Da tifoso, spero che Spalletti sia l’uomo giusto per la squadra. Ma sono anche del parere che per fare una grande squadra non serva prendere solo l’allenatore con nome importante, servono i giocatori giusti».