Napoli, insidia Sarri per Politano: Orsolini probabile sostituto

Arriverà oggi l'ufficialità di Maurizio Sarri in casa Lazio, l'ex allenatore di Napoli e Juventus è pronto a guidare una nuova panchina in Serie A e alcune mosse di mercato biancocelesti potrebbero anche portare a Napoli: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, tra i primi obiettivi del nuovo corso laziale ci sarebbe Matteo Politano, esterno azzurro arrivato nel club di De Laurentiis nel gennaio 2020.

LEGGI ANCHE Fabian Ruiz, si muove il Barcellona dopo il no di Wijnaldum ai blaugrana

Dopo una gran seconda parte di stagione, l'esterno del Napoli non è stato convocato da Mancini per i prossimi Europei ma resta un punto forte della squadra napoletana. La Lazio vuole Politano ma servirà bussare alla porta del Napoli con un'offerta convincente: il club azzurro si starebbe già cautelando per l'eventuale sostituzione pensando a Orsolini in forza al Bologna.