27,4 anni. È questa la media d'età per il Napoli di Gennaro Gattuso che si piazza al 6° posto di questa particolare classifica. Secondo l'ultimo studio effettuato dal Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), gli azzurri sono appena fuori dalla Top 5 della Serie A: contano, ovviamente, gli ingressi di Victor Osimhen (1998) così come di Rrahmani ('94) e Petagna ('95), ma pesano sul computo totale dell'età le presenze di Ospina ('88) e Dries Mertens ('87).

LEGGI ANCHE Osimhen, Napoli un vero sogno: «Ma è ingiusto il 3-0 per la Juve»

Davanti al Napoli c'è - così come in campionato - il Milan di Pioli: i rossoneri, che sono anche primi in classifica in Serie A, si godono il primato anche anagrafico, con una media età di 24,5 anni. Sul podio anche Verona e Cagliari, mentre ci sono Spezia e Fiorentina ad anticipare la squadra di Gattuso. Più indietro Juventus e Inter: la squadra di Pirlo è al 13° posto (28,4 anni), addirittura al 15° i nerazzurri di Conte (28,7)

© RIPRODUZIONE RISERVATA