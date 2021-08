Napoli, sirene francesi per Ospina: il Lille vuole riportarlo in Ligue 1

«Avere due portieri così forti è un nostro vantaggio» aveva detto Luciano Spalletti in ritiro a Dimaro parlando di Alex Meret e David Ospina, eppure l'alternanza tra i due vista negli ultimi due anni rischia di minare le fondamenta del prossimo Napoli costruito dall'allenatore toscano. Il fresco campione d'Europa sembra essere in vantaggio nelle gerarchie, mentre per Ospina le voci di mercato arrivano dalla Francia.

Come riporta InfoBae, infatti, ci sarebbe il Lille fresco campione di Francia ad essersi interessato al colombiano del Napoli. Il club transalpino ha perso Maignan, passato al Milan come erede di Donnarumma, e ora cerca di rimpiazzarlo con qualità ed esperienza anche internazionale, quella che a Ospina proprio non manca. Per lui, inoltre, sarebbe un ritorno in Ligue 1: in Francia aveva già giocato con il Nizza dal 2008 al 2014 prima di passare all'Arsenal.